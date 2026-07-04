الأمين العام لمنظمة "أوبك" يعزي إيران في استشهاد آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن تعازيه لوزير النفط الإيراني بمناسبة مراسم تأبين القائد الشهيد للثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي. وفي رسالته الموجهة إلى محسن باك نجاد، والتي نُشرت يوم السبت، قال هيثم الغيص إن مشاعره ودعواته تقف مع شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال فترة الحداد الوطني العميق هذه في البلاد. وقد أقيمت يوم الجمعة مراسم خاصة لكبار المسؤولين الأجانب لتقديم واجب العزاء وتكريم القائد الشهيد في مصلى الإمام الخميني بطهران.

وخلال هذه المراسم، اجتمع قادة دينيون من روسيا والهند والصين وتركيا والعراق والبوسنة والهرسك والمجر وبنغلاديش، إلى جانب ممثلين عن "كتائب حزب الله" -التي تعد جزءاً من جبهة المقاومة في العراق- لتكريم القائد الشهيد للثورة الإسلامية. كما حضر المراسم علماء ومفكرون دينيون من إندونيسيا وأفغانستان، بمن فيهم أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود. وحضر أيضاً وفد من حركة "أمل" اللبنانية وممثلون عن جبهة المقاومة من سوريا ولبنان والعراق والمغرب لتقديم التحية للقائد الشهيد.