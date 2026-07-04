أمين عام "تنظيم المكاتب" يدعو إلى صلوات عالمية خلال مراسم تشييع القائد الإيراني الشهيد آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر حجة الإسلام والمسلمين مولانا السيد صافي حيدر، أمين عام منظمة "تنظيم المكاتب" (Tanzeemul Makatib)، رسالة عامة ونداءً إلى المجتمع الإسلامي بمناسبة مراسم تشييع من وصفه بـ "القائد الشهيد" لإيران، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي. وفي بيانه، حثّ مولانا صافي حيدر المؤمنين على تلاوة القرآن الكريم، وعقد مجالس التأبين، وأداء صلوات خاصة، وتقديم الصدقات تكريماً لروح الفقيد. وأشار إلى أن حياة القائد الراحل جسّدت الالتزام بالإسلام ومبدأ "الولاية" والثبات ودعم الشعوب المظلومة. ووفقاً للبيان، يشعر المسلمون في جميع أنحاء العالم - ولا سيما أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) - بحزن عميق إزاء هذا المصاب.

ورغم تعذر حضور العديد من المؤيدين لمراسم التشييع في إيران شخصياً، أكد البيان أن صلواتهم ومشاعرهم وتضامنهم تظل مع الشعب الإيراني خلال فترة الحداد. وفي رسالة مفصلة، ​​قدّم مولانا صافي حيدر التعازي - باسم منظمة "تنظيم المكاتب" - إلى الإمام المهدي (عج)، وكبار المراجع الدينية الشيعية، والعلماء المسلمين، والشعب الإيراني، وعائلة الفقيد، والمؤمنين في جميع أنحاء العالم. كما قدّم تعازيه لآية الله السيد مجتبى الخامنئي. ووصف البيان حياة آية الله الخامنئي بأنها كانت مكرسة لتعاليم القرآن الكريم، والاقتداء بالنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام)، والولاء لأهل البيت، وعزة الإسلام، والدفاع عن المجتمعات المظلومة، والصمود في وجه التحديات.

كما أكد أن مكانته العلمية الدينية وقيادته وإسهاماته في العالم الإسلامي ستظل جزءاً خالداً من التاريخ. ودعا مولانا صافي حيدر المؤمنين إلى إهداء ثواب تلاوة القرآن ومجالس التأبين والصلوات والأعمال الخيرية لروح الفقيد. كما شجّع الأتباع على التمسك بالقيم التي ارتبطت بإرث آية الله الخامنئي، بما في ذلك الإخلاص والتقوى والصدق وخدمة الدين. اختُتمت الرسالة بالدعاء بأن يمنح الله الفقيدَ مكاناً بين عباده المصطفين، وأن يرفع درجته الروحية، ويُكرمه بصحبة النبي محمد وآله، وكذلك شهداء كربلاء. وقد ذُيّل البيان بتوقيع مولانا السيد صافي حيدر، أمين عام "تنظيم المكاتب".