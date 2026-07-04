مفكر جزائري: اسم الشهيد آية الله السيد علي خامنئي سيظل خالداً في التاريخ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مفكر جزائري بارز في رسالة له إن اسم قائد الثورة الإسلامية -الذي نال شرف الشهادة- آية الله السيد علي خامنئي، سيظل محفوراً في التاريخ الإسلامي الحديث لعقود قادمة. وكتب يحيى أبو زكريا عبر حسابه على منصة "إكس": "سيودّع الإيرانيون وكل المسلمين الأحرار والشرفاء واحداً من أبرز القادة الإسلاميين استثنائيةً في العصر الحديث: القائد الإسلامي العظيم، الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، رفع الله مقامه".

وتابع قائلاً: "لقد عاش من أجل الإسلام وفي سبيل الإسلام؛ فكان مؤسس الحراك الإيراني وصانع مسار المقاومة وعزة المسلمين". وأضاف أن قائد الثورة الإسلامية ترك وراءه إرثاً من العزة والتقدم والمقاومة في وجه الظلم العالمي. كما أشار أبو زكريا إلى أن الله قد اختتم حياته بنهاية تليق بالأنبياء والأوصياء، حيث منحه شرف الشهادة في شهر رمضان وشرف الدفن في شهر محرم.