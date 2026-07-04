قائد بحرية الحرس الثوري: الانتقام الإلهي من أمريكا وكيان الاحتلال ليس ببعيد

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري أن الانتقام الإلهي من أمريكا الإرهابية ومن الكيان الصهيوني غير الشرعي ليس بعيداً.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الأدميرال علي عظمائي، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري: إنني، ومعي جميع مقاتلي القوة البحرية في الحرس الثوري وحراس مضيق هرمز الاستراتيجي، نعاهد الله على مواصلة مسيرة قائد الأمة الشهيد بكل قوة وثبات، والسير على نهج الشهداء وأهدافهم، ونؤمن يقيناً بأن الانتقام الإلهي من أمريكا الإرهابية ومن الكيان الصهيوني غير الشرعي بات قريباً، وأن راية الحق ستظل مرفوعة على قمم العزة والاقتدار بقيادة خلفه الصالح ووليّ العصر.

وأضاف: اليوم لا نودّعه، بل نجدد العهد مع مبادئه، ومع صلابته وإيمانه، ومع الطريق الذي شقّه ويمتد نحو آفاق المستقبل المشرق.

وتابع: لقد أمضى ذلك العبد الصالح والمجاهد في سبيل الله حياته في إحقاق الحق، والدفاع عن كرامة الأمة الإسلامية، وصون المبادئ السامية للإسلام المحمدي الأصيل، ووقف بإيمان وبصيرة وثبات في مواجهة جبهة الكفر والاستكبار، مسجلاً اسمه بين الشخصيات التي صنعت تاريخ هذا الوطن.

وأضاف: واليوم نعيش مرارة فقدان شخصية رفيعة المقام استشهدت على أيدي أكثر البشر شراً وخسة؛ أولئك الذين كانوا يخشون نفوذه المعنوي وقوة خطابه وعمق رؤيته، ولما عجزوا عن مواجهة نور إيمانه وبصيرته، أقدموا على ارتكاب جريمة وحشية.

واختتم بالقول: وعلى هؤلاء العميان عن الحق، ومن يقف وراءهم من أدوات الاستكبار، أن يدركوا أن فعلتهم اليائسة لم تعرقل مسار الحق، بل وضعتهم في مصاف أكثر المجرمين سوءاً في التاريخ، وجعلتهم أكثر افتضاحاً وإدانة أمام العدالة الإلهية وأمام غضب هذا الشعب وانتقامه الشديد.

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