رئيس مجلس كربلاء يؤكد استعدادات المحافظة لاستضافة مراسم تشييع الإمام الخامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء، قاسم اليساري، أن المحافظة استكملت استعداداتها لاستضافة مراسم التشييع المهيبة لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، مشيرًا في حديثه إلى موقع KHAMENEI.IR الإعلامي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والخدمية لاستقبال الجثمان الطاهر للإمام الشهيد.

وأوضح اليساري أن لقاءات متعددة عُقدت مع العشائر ومنظمات المجتمع المدني بهدف إقامة مراسم التشييع بأفضل صورة، لافتًا إلى أن إعلان يوم التشييع عطلة رسمية سيضفي مزيدًا من الهيبة على المراسم.

وأشار إلى أن احتذاء الإمام الشهيد بجده الإمام الحسين (عليه السلام)، وصموده وبقاءه بطلًا شامخًا حتى نيله الشهادة، منح مراسم تشييعه رمزية كبيرة في نفوس المسلمين.

وأضاف أنّ الإمام الخامنئي الشهيد كان قائدًا لكل الأمة الإسلامية، وقد أدى رسالته ومضى شهيدًا إلى ربه، مؤكدًا أن البركة في سماحة القائد السيد مجتبى الخامنئي لإتمام المسيرة من بعده.

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