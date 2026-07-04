إصدار العدد 132 من مجلة حيدرة للفتيان + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد 132 من مجلة حيدرة الشهرية المخصصة لشريحة الفتيان.

وتشرف على إصدار المجلة شعبة الطفولة والناشئة التابعة للقسم، التي تعمل على تقديم محتوى تربوي وثقافي يسهم في بناء شخصية الفتيان، وتعزيز ارتباطهم بالقيم الإسلامية والإنسانية.

وتضمن العدد الجديد مجموعة من المقالات والموضوعات التربوية والثقافية المستوحاة من شهر المحرم ونهضة الإمام الحسين (عليه السلام)، إلى جانب مواد فكرية وأدبية تهدف إلى تنمية وعي الفتيان، وترسيخ القيم الحسينية في نفوسهم، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع.

ويأتي إصدار هذا العدد ضمن جهود القسم في تقديم محتوى معرفي وتربوي هادف يواكب المناسبات الدينية، ويسهم في تعزيز ارتباط الفتيان بسيرة أهل البيت (عليهم السلام)، وترسيخ المبادئ والقيم التي جسدتها النهضة الحسينية.

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