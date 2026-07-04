مواصلة كيان الاحتلال منعه لرفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لليوم الـ14

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يواصل الاحتلال إغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلى المسجد (باب السوق) لساعات، ما يعيق وصول المواطنين والمصلين إليه.

وفي سياق متصل، كانت قوات الاحتلال قد أبعدت رئيس السدنة ومدير المسجد الإبراهيمي لمدة 12 يومًا، بذريعة مخالفة تعليمات الجيش المتعلقة بفرش “الحُصر”، وهي قطع تُوضع على الأرض خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد.

كما يخضع خمسة من موظفي المسجد، اليوم، للتحقيق على خلفية القضية ذاتها.

ويتزامن ذلك مع استمرار منع طواقم بلدية الخليل من تقديم أي خدمات في محيط المسجد الإبراهيمي، بعد أن سحب الاحتلال صلاحياتها بالقوة.

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