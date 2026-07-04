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مواصلة كيان الاحتلال منعه لرفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لليوم الـ14

4 يوليو 2026 - 12:50
رمز الخبر: 1835281
مواصلة كيان الاحتلال منعه لرفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لليوم الـ14

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لليوم الرابع عشر على التوالي، بالتزامن مع فرض قيود على وصول المصلين واستمرار إجراءات التهويد والانتهاكات بحق المسجد.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يواصل الاحتلال إغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلى المسجد (باب السوق) لساعات، ما يعيق وصول المواطنين والمصلين إليه.

وفي سياق متصل، كانت قوات الاحتلال قد أبعدت رئيس السدنة ومدير المسجد الإبراهيمي لمدة 12 يومًا، بذريعة مخالفة تعليمات الجيش المتعلقة بفرش “الحُصر”، وهي قطع تُوضع على الأرض خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد.

كما يخضع خمسة من موظفي المسجد، اليوم، للتحقيق على خلفية القضية ذاتها.

ويتزامن ذلك مع استمرار منع طواقم بلدية الخليل من تقديم أي خدمات في محيط المسجد الإبراهيمي، بعد أن سحب الاحتلال صلاحياتها بالقوة.
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