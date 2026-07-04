قصة عجيبة.. عقيلة قائد الثورة الاسلامية كيف عاشت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حسب مصادر مطلعة نشرت تقريرًا عن الشهيد عقيلة "قائد الثورة الاسلامية" آية الله الشيد "مجتبى الخامنئي"، انّها تعمل كمعلمة في أحد الأحياء الفقيرة.

وأشارت ذات المصادر الى انّ أباها رئيس البرلمان الإيراني، فيما زوجها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "مجتبى خامنئي" نجل قائد الثورة الاسلامية الشهيد الإمام الراحل "السيد علي الخامنئي" (ره).

وقالت المصادر انّ السيد "زهراء حداد عادل" حصلت على شهادة عليا، وكان بإمكانها العمل في توظيف كأستاذة في جامعات ايرانية، وتتقضى مرتب كبير يتناسب مع العنوان الجامعي، إلا انّها آثرت أنْ تخدم باسم مستعار "خانم حسيني" أي "السيدة حسيني" كمعلمة في مدرسة باحد أحياء مدينة طهران من دون الكشف عن نسبها ومن زوجها ومن والدها .

وتضيف المصادر قائلة: ان احدى صديقاتها زارتها تدعى "ماجدة" محمدي" منزلها لتنصدم بموكيت "سجاد" بسيط وعدد من الوسائد الصوفية ومطبخ عند المدخل وغرفتان صغيرتان بمساحة تقارب 80 متر .

فعاشت حياة زهد وباسطة كباقي فئات المجتمع الإيراني في احياء جنوب طهران الشعبية، دون امتيازات أو حمايات أو وظائف مرموقة تناسب العنوان .

واستشهدت السيدة "زهراء حداد عادل" في نفس المبنى الذي كان يتواجد الشهيد القائد الإمام السيد "علي الخامنئي" (ره) اثر العدوان الصهيوني الاميركي صباح السبت المصادف لليوم العاشر من شهر رمضان.

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