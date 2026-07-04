جبلي: أن مراسم الوداع والتشييع تمثل فاتحة عصر الخامنئي الأكبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي اليوم السبت، "إن مراسم الوداع والتشييع الجارية هي فاتحة عصر الخامنئي الأكبر.

جبلي قال في تصريح لوكالة "تسنيم"، موضحاً أن مراسم الوداع والتشييع الجارية تمثل فاتحة عصر الخامنئي الأكبر.

واضاف: إن أكثر من ٣٠ وحدة متنقلة مزوّدة بما بين ٦ إلى ١٢ كاميرا تلفزيونية، تم نشرها على طول مسار مراسم الوداع والتشييع.

كما أشار إلى استعداد مراسلي الإذاعة والتلفزيون المسبق لتغطية المراسم، وقال: إن البث المباشر مع جميع مسارات الوداع والتشييع متوفر. وسيتم تغطية هذه المراسم عبر قنوات التلفاز بجودة عالية (HD).

وأضاف جبلي: إن البث المباشر لهذه المراسم سيكون على مدار ٢٤ ساعة، وبصيغة "كلين" (خالية من الشعارات) لاستخدام جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

ووفقاً لقوله، فإن عدداً كبيراً من المراسلين والمؤثرين الأجانب قدموا إلى إيران لتغطية المراسم، وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون الخارجية (القطاع الخارجي للهيئة).

واختتم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون قائلاً: إن هذه المراسم سيراها العالم بأكمله بوضوح، وسيعلم الجميع أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن ان يصاب بالوهن أو الضعف.

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