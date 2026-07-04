CNN الأمريكية: تشييع غير مسبوق لزعيم إيران يحمل رسالة تحدٍّ إلى ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ انطلقت مراسم توديع (الجثمان الطاهر للشهيد القائد الامام السيد علي الخامنئي ره) وسط مشاركة مليونية من المواطنين، وإجراءات أمنية ولوجستية واسعة النطاق، على أن تُقام المراسم الرسمية في خمس مدن داخل إيران ودولة أخرى.

وقالت قناة CNN الامريكية ان: المراسم تهدف إلى إظهار قوة النظام الإيراني وتماسكه واستمراريته في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أن تزامنها مع عيد الاستقلال الأميركي وشهر محرم يحمل دلالات رمزية ورسائل سياسية كبيرة.

ولفتت قناة CNN الى ان ذات المراسم الواسعة التي انطلقت امس الجمعة بحضور كبير من شخصيات دبلوماسية ودينية وسياسية وشعبية غفيرة، ما هو إلا رسالة تحد إلى ترامب .

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