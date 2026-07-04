أمريكا سعت في منع دول عربية من المشاركة في مراسم توديع الشهيد الامام القائد (ره)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نُشرت تفاصيل حملة أمريكية تهديدية تهدف إلى ثني الدول عن المشاركة في مراسم تكريم الإمام الشهيد.

وقال مصدر رفيع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلق مسؤولون أمريكيون على أعلى المستويات حملة واسعة النطاق لإقناع الدول بالامتناع عن المشاركة في مراسم تكريم قائد الثورة الشهيد.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أصدر في 26 يونيو/حزيران تعميماً سرياً إلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية، شدّد فيه على أن: جميع متلقي هذا التعميم ملزمون باستخدام مختلف أدوات وقدرات أمريكا لإقناع مسؤولي الدولة المضيفة بأن مشاركتهم في مراسم تشييع القائد الشهيد ستُعتبر من وجهة نظر واشنطن عملاً غير ودّي، وستكون لها آثار سلبية على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لدبلوماسيين عربيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما، فقد أجرى «ماركو روبيو» اتصالات شخصية مع نظرائه في ما لا يقل عن خمس دول عربية بهذا الخصوص.

كما هدد سفراء أمريكا في الدول الأفريقية صراحةً بأنه في حال مشاركة هذه الدول في مراسم تشييع القائد الشهيد فقد يتم قطع المساعدات التنموية الأمريكية عنها. ويُقال إن قرار دولة مهمة في شمال أفريقيا خفض مستوى تمثيلها في المراسم جاء بسبب مخاوف من تداعيات ذلك على علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقديرات، فإن ما لا يقل عن 13 دولة، بينها ثلاث دول من أوروبا الشرقية، وخمس دول أفريقية، ودولتان عربيتان في منطقة الخليج الفارسي، ودولتان مهمتان في شرق آسيا، قد امتنعت عن المشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد نتيجة الضغوط الأمريكية.

كما أن بعض الدول التي قررت عدم المشاركة تحت ضغط أمريكا، أرسلت رسائل عبر وسطاء أو من خلال بعثاتها الدبلوماسية في جنيف ونيويورك لتقديم اعتذار وتبرير لهذا الموقف. فيما كانت بعض الدول قد رشّحت دبلوماسييها في طهران لحضور المراسم، لكن إيران لم تقبل ذلك.

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