مسؤولون وضيوف أجانب يؤدون واجب العزاء والوداع للجثمان الطاهر للإمام الشهيد (رض)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قام الضيوف، في رواق مصلّى طهران، بأداء واجب العزاء والتحية للجثمان الطاهر للإمام الشهيد (رض).

وفقد وصل منذ ساعات الجثمان الطاهر للإمام الشهيد، آية الله السيد علي الخامنئي، ورفاقه الشهداء، إلى رواق مصلّى طهران، ووُضع في الموضع المخصص له.

ومنذ لحظات، بدأ عدد من الضيوف والمسؤولين الأجانب بأداء واجب الاحترام لهؤلاء الشهداء العظام.

وفي البداية، أدى بعض العلماء والمفكرين الدينيين من إندونيسيا وأفغانستان ولبنان والعراق والمغرب وتركيا واجب الاحترام لجثمان فقيد إيران.

ثم حضر ممثلو الأقليات الدينية في البلاد إلى رواق مصلّى الإمام الخميني (رض)، وأدوا واجب الاحترام لجثمان قائد الثورة الشهيد.

كما وصلت وفود من كل من تركمانستان وروسيا والصين وإسبانيا والإكوادور وبوليفيا إلى طهران، وحضرت إلى مصلّى طهران لأداء واجب الاحترام لجثمان الإمام الشهيد آية الله الخامنئي (رض).