مناقشة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر إحياء ذكرى ألفية حوزة النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي التمهيدي الثاني لإحياء ذكرى ألفية حوزة النجف الأشرف، اجتماعًا مع اللجنة العلمية في مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة؛ لمناقشة استعدادات المركز العلمية للمؤتمر.

وستقيم الهيأة المؤتمر تحت عنوان (العطاء العلمي والمعرفي لحوزة النجف الأشرف في القرن التاسع إلى الثاني عشر للهجرة)، وبالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية وجامعتي الكفيل والكوفة، وكلية الإمام الكاظم (عليه السلام) أقسام النجف، بتاريخ 16 – 17/ 9/ 2026م الموافق 4 – 5 ربيع الثاني 1448هـ.

ونُظم الاجتماع في مقر الهيأة بمجمع سيد الوصيين في النجف الأشرف، وبحضور مستشارها الشيخ مسلم الرضائي وعدد من أعضاء اللجنتين؛ لدراسة الاستعدادات العلمية للمركز الخاصة بالمؤتمر ومناقشتها.

وقال الرضائي: إنّ "الاجتماع ناقش استعدادات مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق العلمية من بحوث ودراسات تراثية، وتعيين أبرز الإصدارات التي يرغب المركز إزاحة الستار عنها في هذا المؤتمر الدولي".

وبيّن أنّ " المركز يعمل جاهدًا في إحياء ذكرى ألفية حوزة النجف الأشرف عبر المؤتمرات والندوات وإحياء تراث أعلام حوزة النجف الأشرف".

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