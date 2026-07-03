القضاء على خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، أن مقاتلي المقر تمكنوا من كشف الفريق الإرهابي الذي خرج من مخبئه محملاً بالأسلحة والذخائر بنية تنفيذ عملية تخريبية.

وأشار إلى أن أفراد الخلية وقعوا في كمين محكم نُفذ بعملية مشتركة بين الحرس والمديرية العامة للاستخبارات وقوات الأمن الداخلي، مما أسفر عن مقتل اثنين من أعضائها.

كما تم ضبط ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وأجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم.

وفي هذا السياق، حذرت قيادة مقر "قدس" التابع للقوات البرية للحرس الجماعات الإرهابية وداعميها بأن تحركاتهم مرصودة بدقة، وأنهم سيواجهون رداً حازماً وقريباً.

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