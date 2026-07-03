 إقامة محاضرة توعوية في اليوم السابع لذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) بكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة محاضرة توعوية في اليوم السابع لذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام).

وتُقام المحاضرة يوميًّا في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) قُبيل صلاة الظهرين، بحضور واسع من الزائرين.

وقدم المحاضرة الشيخ صلاح الكربلائي، مبينًا الزيارات الخاصة للإمام الحسين (عليه السلام)، مشيرًا إلى المكانة الخاصة للرقم سبعة في القرآن الكريم، إذ ورد في مواضع عدة.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي ينظمها قسم الشؤون الدينية؛ بهدف نشر الثقافة الإسلامية وإحياء المناسبات المرتبطة بأهل البيت (عليهم السلام).

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