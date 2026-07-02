الشيخ الكربلائي: شرف خدمة الإمام الحسين (ع) يكتمل بالالتزام بمنهج أهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد ممثل المرجعية الدينية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أن خدمة الإمام الحسين (عليه السلام) لا تقتصر على أداء الواجبات الوظيفية، وإنما تكتمل بالالتزام العملي بمنهج أهل البيت (عليهم السلام)، وأداء الواجبات الشرعية وترك المحرمات، وأن المنزلة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى تقاس بالتقوى والالتزام، لا بالموقع الوظيفي أو الإداري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مراسم تكريم الجهود المبذولة في خدمة الزائرين الكرام، بحضور أمينها العام الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام وجمع غفير من المنتسبين المعنيين في العتبة الحسينية.

وقال ممثل المرجعية الدينية أن "المجالس التي يذكر فيها النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، مستشهدا بالروايات التي تؤكد حضور الملائكة لتلك المجالس وتعطرها بذكر فضائل أهل البيت (عليهم السلام)، حتى إن أثر ذلك الذكر يبقى في المكان بعد انفضاض المجلس" .

وأوضح أن "التمسك بأهل البيت (عليهم السلام) هو امتداد للتمسك بالقرآن الكريم، مستشهدا بحديث الثقلين، وأن الهداية لا تتحقق بمجرد المحبة، بل باتباع منهجهم والالتزام بتعاليمهم، وأن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى إلى قيام الساعة".

وأضاف أنه "بعد هذا الإنجاز الذي تحقق في العشرة الأولى من محرم الحرام (1448) هـ، نتقدم بالشكر والتقدير ابتداء من جناب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، ونائب الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الأقسام والشعب والوحدات، وجميع المنتسبين الذين أسهموا في إنجاح الزيارة، مثمنا ما بذلوه من جهود كبيرة في خدمة الزائرين، والتي أثمرت عن تقديم خدمة متميزة خلال أيام الزيارة المباركة".

وشدد ممثل المرجعية الدينية على "أهمية أن يقترن شرف الانتساب إلى خدمة الإمام الحسين (عليه السلام) بالمعرفة والالتزام، داعيا جميع الخدمة إلى المواظبة على حضور الدورات الفقهية والمحاضرات العلمية التي تعزز معرفتهم بأحكام الدين ومنهج أهل البيت (عليهم السلام)، لأنهم الأولى بتجسيد هذه المبادئ في سلوكهم اليومي، فإنكم أولى بل أوجب من غيركم بهاي المبادئ".

واستطرد قائلا "أن التدرج في المسؤوليات الإدارية يرتبط بالأداء الوظيفي، أما التفاضل عند الله سبحانه وتعالى فهو بالالتزام بالطاعة والتقوى، معرباً عن أمله بأن يكون جميع منتسبي العتبة الحسينية المقدسة صورةً مشرقة للمؤمن الملتزم، وأن يواصلوا أداء رسالتهم في خدمة الإمام الحسين (عليه السلام) بأفضل صورة".

وأشار إلى أن "هذا التكريم الذي نقدمه إليكم على جهودكم وسهركم وتعبكم الآن على ما قدمتموه خلال هذه الزيارة، حيث تكللت هذا الجهود بالنجاح في الوظائف المكلفين بها، ولكن هناك شرافة والترتب في المنزلة انما هو بالالتزام بأداء الواجبات وترك المحرمات، لذلك نرجوا منكم أن تكوا مرئات عاكسة للسان المؤمن المتدين، وأن يوفقهم لتقديم خدمة أفضل في الزيارات المقبلة، وأن يثبتهم على شرف خدمة الإمام الحسين (عليه السلام)".

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