اعتراف الاحتلال بـ إصابة 26 ألف عسكري منذ بدء حرب غزة أغلبهم يعانون اضطرابات نفسية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت وزارة الحرب الصهيونية اليوم الخميس، في بيان تزامن مع مرور ألف يوم على اندلاع الحرب، إن نحو 17 ألفًا من المصابين الذين راجعوا شعبة إعادة التأهيل يعانون من اضطرابات نفسية، مقابل 7700 إصابة جسدية، بينها 97 حالة بتر أطراف.

وأوضحت أن جنود الاحتياط يشكلون 62% من إجمالي المصابين، مقابل 21% من جنود الخدمة الإلزامية، و10% من عناصر الشرطة، و7% من العسكريين في الخدمة الدائمة.

وأضافت أن 92% من المصابين رجال، فيما تقل أعمار 48% منهم عن 30 عامًا، وتتراوح أعمار 30% بين 30 و39 عامًا، بينما تزيد أعمار 22% على 40 عامًا.

وتوقعت وزارة الحرب الإسرائيلية ارتفاع عدد جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يتلقون العلاج في شعبة إعادة التأهيل إلى أكثر من 90 ألفًا بنهاية عام 2026، على أن يقترب العدد من 100 ألف بحلول عام 2028، بينهم نحو 50 ألفًا يعانون من إصابات نفسية.

وأشارت إلى أنها وسعت خدمات شعبة إعادة التأهيل منذ اندلاع الحرب، عبر زيادة عدد مختصي الصحة النفسية إلى نحو أربعة آلاف، أي أربعة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، إلى جانب مضاعفة عدد مراكز إعادة التأهيل إلى ثلاثة أضعاف.

وبحسب أحدث معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل 964 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، فيما أصيب 6424 آخرون.

وتفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي رقابة عسكرية مشددة على نشر كثير من المعلومات المتعلقة بخسائرها البشرية والمادية خلال العمليات العسكرية، وهو ما يدفع مراقبين إلى التشكيك في أن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الكامل للخسائر.

ويتزامن إعلان هذه المعطيات مع مرور ألف يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت، وفق بيانات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع في البنية التحتية للقطاع.

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