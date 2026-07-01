مسجد في ميشيغان يتلقى تهديدات بالقتل والشرطة تفتح تحقيقاً جنائياً

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تحقق الشرطة في سلسلة مقلقة من التهديدات التي تستهدف "المركز المجتمعي الإسلامي الأمريكي" (American Islamic Community Center) الواقع على طريق "ديكويندر" في ولاية ميشيغان. تجري شرطة مدينة "ماديسون هايتس" في ميشيغان تحقيقاً بشأن سلسلة مقلقة من التهديدات الموجهة ضد المجتمع المسلم؛ إذ تُلقت إدارة أحد المساجد عدداً من الرسائل الصوتية المليئة بالكراهية، مما دفع قادة المجتمع المسلم في المنطقة إلى التعبير عن مخاوفهم علناً. وقعت هذه الحوادث في "المركز المجتمعي الإسلامي الأمريكي" الواقع على طريق "ديكويندر" في "ماديسون هايتس"، حيث تلقت قيادة هذا المركز الديني والثقافي رسالتين تهديديتين على الأقل يوم الأحد الماضي.

وفيما يلي مقتطف من إحدى تلك الرسائل: "سأقتلك. سأقتل أبناء قومك. اخرجوا... من بلادي قبل فوات الأوان. أنا أوجه لكم تحذيراً صريحاً". حصلت وسائل إعلام أمريكية على التسجيل الصوتي من صحيفة "أراب أمريكان نيوز" (Arab American News)، التي كانت أول من نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد عززت شرطة "ماديسون هايتس" دورياتها حول المسجد؛ حيث رُصدت سيارة شرطة متمركزة في محيط الموقع في وقت سابق من مساء الاثنين. وتشير مصادرنا إلى أن سلطات إنفاذ القانون تسعى حالياً لتحديد هوية المتصل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المتصل قد استخدم أي تقنيات لتغيير نبرة صوته أو إخفاء هويته. وفي هذا السياق، قال أسامة سبلاني، ناشر صحيفة "أراب أمريكان نيوز" والذي يتواصل باستمرار مع قادة المسجد: "الناس يشعرون بالخوف. لا أحد يرغب في الحديث -بما في ذلك رواد هذا المسجد- لأنهم يشعرون بالترهيب. إنهم مستاؤون، ولم يعودوا يثقون في وسائل الإعلام أو السلطات. هذا النوع من الأحداث يؤثر حقاً على مجتمعنا؛ إذ تنعدم الثقة لدى الناس، ولا يعتقدون أن حقيقة الأمر ستُكشف أو أن القضية ستُحل بالكامل".