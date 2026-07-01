عمرو موسى يرد على انتقادات بعض دول الخليج له ويمتدح "ذكاء إيران" في مواجهة أمريكا وتابعها "الدلدول"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال موسى، خلال حديثه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنه ليس صحيحا أن كل دول الخليج تتبنى موقفا غاضبا منه.

وأضاف: "قد تكون هناك بعض التعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إليّ، من شخصيات مثل الكاتب الصحفي عبد الرحمن الراشد، ووزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، كانت رصينة وتمثل وجهة نظر ورأيا يُحترم. حتى إن الأول بدأ انتقاده، خلال مقال صحفي، بقوله: "معاليك، أنت تعرف كم نحبك"، وأنا أحييهم، وعندما ألتقي بهم سيكون لنا حديث في هذا الشأن".

وبشأن عدم انتقاده الواضح للهجمات الإيرانية، ووصفه أداء إيران خلال الحرب بـ"الصمود الذكي"، ومدى استفزاز ذلك لدول الخليج، قال عمرو موسى إن هذا الصمود الذي وصفه كان في مواجهة قوة كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتابعها "الدلدول"، في إشارة إلى إسرائيل، وهذا كان "بيت القصيد" في حديثه.

وأضاف: "لكن، في المقابل، وبالطبع، فإن أي اعتداء على أي دولة عربية في الخليج هو اعتداء علينا جميعا، وهذا موقفي الذي لم أتراجع عنه أبدًا".

وشدد على أنه "لا يوجد خلاف مع دول الخليج، ولكن ربما يكون هناك اختلاف في الرأي، دون أن يمثل ذلك مساسا بالود المتبادل"، مؤكدًا أنه لا بد أن تكون هناك مساحة للاختلاف في الرأي، ونظل إخوة، دون أن ينقطع الود بيننا.