جمع من المبلّغين والوعّاظ في إيران يؤكدون المتابعة الدقيقة والعمل بـ "شروط قائد الثورة الإسلاميّة وتوجيهاته"

الدعوة إلى الطاعة الكاملة وتعزيز الوحدة

وفي هذا البيان، الذي جاء برؤيةٍ ولائيّةٍ وحماسيّةٍ، أعلن المبلّغون وقوفهم الكامل إلى جانب مطالب الشعب، داعين المسؤولين والنخب وأصحاب الوسائل الإعلاميّة إلى "الطاعة الكاملة لقائد الثورة الإسلاميّة". كما شدّد البيان على أنّ تعزيز التماسك الوطنيّ والوحدة المقدّسة للشعب في هذه المرحلة الحسّاسة يُعدّ من الواجبات الشرعيّة والوطنيّة.

التأكيد على الثأر للقائد الشهيد ومتابعة شروط قائد الثورة الإسلاميّة

وفي محورٍ آخر ركّز على البعد الثوريّ والعلاقة الوثيقة بين القائد والشعب، تناول البيان استمراريّة نهج القيادة الإسلاميّة، حيث أعلن المبلّغون عزمهم على الثأر للقائد الشهيد، مؤكّدين ضرورة المتابعة الدقيقة والعمل بـ "شروط قائد الثورة الإسلامية وتوجيهاته".

ويعكس هذا الدعم الواسع من قبل رجال الدين والمبلّغين حجم التقارب العميق بين روية المبلّغين والمتخصّصين الدينيّين وقرارات أعلى المؤسّسات الإشرافيّة في البلاد (مجلس خبراء القيادة الإيرانيّ) في ظلّ الظروف الحسّاسة الراهنة.

أسماء الموقّعين على البيان:

1. مسعود عالي

2. ناصر رفيعي

3. علي رضا بناهيان

4. محمّد مهدي ماندكاريّ

5. محمّد رضا عابدينيّ

6. محمّد حاج أبو القاسم دولابيّ

7. حميد رضا مهدويّ أرفع

8. رضا محمّديّ الشاهروديّ

9. السيّد إبراهيم الحسينيّ الأراكيّ

10. السيّد عليرضا تراشيون

11. محمّد حسن نبويّ

12. السيّد عليرضا تكيئيّ

13. السيّد حسن العلويّ

14. إحسان بي آزار التهرانيّ

15. محمّد رضا برادران

16. السيّد مهدي الشيرازيّ

17. حسين جوشقانيان

18. أحمد لقمانيّ

19. علي أصغر ظهيريّ

20. جعفر واضحي الآشتيانيّ

21. السيّد ناصر مير محمّديان

22. السيّد علي أكبر محسنيّ

23. السيّد جلال موسويان

24. عباس فرازيّ

25. مرتضى دهشت

26. محمود صفّاريّ

27. محسن صفدريّ

28. أمير جوان آراسته

29. محمّد رضا شيخ طاديّ