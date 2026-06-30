مجلس علماء الهند ينعي وفاة مولانا سلمان الندوي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعرب الأمين العام لـ "مجلس علماء الهند"، مولانا السيد كلب جواد نقوي، عن بالغ حزنه لوفاة العالم الإسلامي البارز مولانا السيد سلمان الحسيني الندوي، واصفاً رحيله بأنه خسارة كبيرة للأوساط العلمية الإسلامية. وفي بيان تعزية رسمي صادر عن المجلس، أشاد مولانا كلب جواد بإسهامات العالم الراحل طوال حياته في مجالات التعليم الإسلامي، والحوار الفكري، والتوجيه الديني. وأشار إلى أن مولانا سلمان الحسيني الندوي كرس عقوداً من عمره لتعزيز العلوم الإسلامية، وكان يحظى بتقدير واسع بفضل علمه ومؤلفاته وجهوده الرامية إلى تعزيز الوحدة بين المسلمين.

وسلط البيان الضوء على دور العالم الراحل كمعلم ومؤلف ومفكر عام، حيث تركت أعماله أثراً ملموساً لدى الطلاب والعلماء في جنوب آسيا وخارجها. كما أشاد البيان بالتزامه بالحفاظ على القيم الإسلامية مع التفاعل الواعي مع التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات المسلمة. وتقدم مولانا كلب جواد بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وطلابه ومحبيه، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويرفع درجاته في الآخرة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. واختُتم البيان بالإشادة بالإرث الخالد لمولانا السيد سلمان الحسيني الندوي، مؤكداً أن إسهاماته العلمية وخدماته للأمة الإسلامية ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.