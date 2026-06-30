النهضة الحسينية تُعدّ رمزًا خالدًا لانتصار الحقّ والعدالة والكرامة 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشار حجّة الإسلام والمسلمين السيّد حسن الموسويّ، رئيس الجمعيّة الشرعيّة للشيعة في جامو وكشمير، خلال مجلس عزاءٍ أُقيم في منطقة بودغام بكشمير، إلى أنّ نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) كانت نهضةً لإحياء الحقّ والعدالة والكرامة الإنسانيّة والقيم الإلهيّة.

وتطرّق إلى التضحيات الجليلة التي قدّمها الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه الأوفياء، مبيّنًا أنّ ملحمة كربلاء تمثّل في حقيقتها رمزًا خالدًا لانتصار الحقّ على الباطل، والعدالة على الظلم، والحرّيّة على الاستبداد، مؤكّدًا أنّ الدماء الطاهرة لشهداء كربلاء قد زلزلت عروش الظلم والأنظمة الاستبداديّة إلى الأبد، وأيقظت ضمير الأمّة الإسلاميّة.

وفي السياق ذاته، أوضح سماحته أنّ نهضة عاشوراء أسقطت شرعيّة الخلافة القهريّة والوراثيّة إلى الأبد، موضحًا أنّه بعد واقعة كربلاء لم يجرؤ أيّ حاكمٍ على مطالبة أهل البيت (عليهم السلام) بالبيعة بالطريقة السابقة؛ لأنّ النهضة الحسينيّة قد رسّخت بصورةٍ نهائيّةٍ معيار التمييز بين الحقّ والباطل في التاريخ.

وفي ختام كلمته، وصف رسالة عاشوراء بأنّها رسالة وعيٍ ومقاومةٍ وعزّةٍ ودفاعٍ عن القيم الإنسانيّة، داعيًا أبناء الأمّة إلى استلهام الثقافة الحسينيّة في مواجهة الظلم والجور والانحراف، ومواصلة طريق الحرّيّة والحقّ.

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