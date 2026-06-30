المقاومة اللبنانية تفجّر عبوة ناسفة بكبار ضباط الاحتلال في عيتا الشعب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني في جنوب لبنان، بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقرّ القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوماندوز في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب الحدودية.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، أسفر التفجير عن إصابة جنديين من جنود الاحتياط في الوحدة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ حزب الله استهدف مقراً كان يوجد داخله كبار ضباط "الجيش" الإسرائيلي في جنوب لبنان.

واشتبك مقاوم من حزب الله مع قوة إسرائيلية في بلدة دير سريان الجنوبية في وقت سابق، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي من "جيش" الاحتلال.

ويستمر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على جنوب لبنان عبر شن غارات من الطائرات الحربية والمسيرة، وإلقاء قنابل من المحلقات، وتنفيذ قصف مدفعي، فضلاً عن التحركات البرية التي تترافق مع إشعال حرائق وتفجيرات تهدف إلى نسف منازل، وذلك على الرغم من "اتفاق الإطار" بين حكومتي لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

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