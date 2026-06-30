مقتل 28 مدنيا أفغانيا وإصابة 49 آخرين نتيجة غارات جوية باكستانية على أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، مقتل 28 مدنيا أفغانيا وإصابة 49 آخرين نتيجة غارات جوية باكستانية على ثلاث ولايات حدودية أفغانية.

وقالت البعثة في بيان لها: "لقي ما لا يقل عن 28 مدنيا مصرعهم وأصيب 49 آخرون بجروح في غارات جوية باكستانية على ثلاث ولايات شرقية أفغانية".

وبحسب معطيات بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، فقد استهدفت الغارات محافظات باكتيا وباكتيكا وكونار، وكان بين القتلى والجرحى نساء وأطفال.

ووفقا للبيان، وقع الهجوم الأكثر دموية حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي (العاشرة ليلا بتوقيت موسكو) في منطقة تسامكاني بمحافظة باكتيا، مما أسفر عن مقتل 22 مدنيا على الأقل وإصابة 47 آخرين. في نفس الفترة تقريبا، أسفرت غارة جوية أخرى على منطقة جيان في ولاية باكتيكا المجاورة عن مقتل ستة مدنيين، وأشارت البعثة إلى أن غارة ثالثة استهدفت منطقة ماراوارا في ولاية كونار، مما أسفر عن إصابة طفلين.

وقالت البعثة إنها تواصل التحقق من المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث، وأكدت أن أرقام الإصابات لا تزال أولية، وقد ترتفع مع استمرار المستشفيات في علاج الجرحى.

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