قيادة الحشد تبحث الاستعدادات للأربعينية ومراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد الإمام الخامنئي(ره)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بحث اجتماع لقيادة الحشد الشعبي، الاستعدادات للأربعينية ومراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد الإمام القائد السيد "علي الخامنئي" (رضوان الله تعالى عليه).

وجاء في بيان للحشد، "عقدت قيادة هيئة الحشد الشعبي، برئاسة رئيس الهيئة السيد فالح الفياض، اجتماعا في مقرها ببغداد، بحضور رئيس الأركان السيد عبد العزيز المحمداوي، والأمين العام وأمين السر، وقيادات العمليات، ومدراء المديريات".

وناقش الاجتماع وفق البيان "جملة من القضايا الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمراحل المستقبلية لعمل هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب استعراض التحضيرات الجارية الخاصة بخطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، فضلا عن مناقشة الاستعدادات المرتبطة بمراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد القائد السيد "الخامنئي" (قدس سره)، بما يضمن الجاهزية والتنظيم وفق الخطط الموضوعة".



وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أعلن، أمس الاثنين، أن بغداد وافقت على طلب إيران بتشييع الجثمان الطاهر للشهيد الإمام السيد "علي الخامنئي" في الثامن من تموز المقبل.

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