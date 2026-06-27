إقامة مسيرة عاشوراء الكبرى في مومباي بمشاركة آلاف المعزين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت مدينة مومباي إقامة موكب عاشورائي مهيب في العاشر من شهر محرم، وذلك لإحياء ذكرى الإمام الحسين (عليه السلام) وشهداء كربلاء؛ حيث شارك الآلاف من المعزين القادمين من مختلف أنحاء المدينة وسط أجواء مفعمة بالخشوع والاحترام. انطلق الموكب من "زينبية إمام بارا" واختتم مساره عند مقبرة "رحمة آباد"، حيث استذكر المشاركون تضحيات الإمام الحسين (عليه السلام) وشهداء كربلاء. وقد تولت "رابطة الحسيني" (Husaini Federation) تنظيم هذه الفعالية.

وبهذه المناسبة، أطلقت "مؤسسة شباب الإثني عشرية" (IAYF) حملة "موكب نظيف" (Clean Juloos Campaign)، متخذةً تدابير لضمان النظافة على طول مسار الموكب؛ إذ وُضعت أكياس القمامة في مواقع متعددة لتشجيع المعزين على التخلص من النفايات بمسؤولية والمساهمة في الحفاظ على نظافة الطريق. وقد لاقت هذه المبادرة استحساناً واسعاً من المشاركين، الذين اعتبروها نموذجاً رائعاً للجمع بين التفاني الديني والمسؤولية الاجتماعية. كما عكست مظاهر الانضباط والنظافة خلال الموكب تعاليم الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكدةً ليس فقط على قيم التضحية والرحمة، بل أيضاً على المسؤولية المدنية والنظام واحترام الأماكن العامة؛ وبذلك، شكل الموكب العاشورائي محطةً للوفاء الروحي ونموذجاً للوعي المجتمعي والحرص على النظافة.