مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين زائر إيراني في مراسيم إحياء ذكرى عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن أكثر من ثلاثة ملايين زائر إيراني وصلوا إلى مدينة كربلاء العراقية للمشاركة في مراسيم إحياء ذكرى عاشوراء التي تصادف يوم الجمعة 26 حزيران الجاري.

وذكرت الهيئة، أن نحو 400 ألف زائر إيراني عبروا الحدود البرية إلى العراق خلال يوم واحد، في إطار التدفق المتواصل للزائرين المتوجهين إلى العتبات المقدسة في كربلاء للمشاركة في مراسيم العاشر من محرم.

وتشهد محافظة كربلاء سنوياً توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى عاشوراء، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين حركة الزائرين وتقديم الخدمات لهم.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية؛ حيث يحيي الملايين ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)، سبط نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وآله)، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف الشهيرة، وتصل الشعائر ذروتها بتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه نحو المدينة المقدسة.

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