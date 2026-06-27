ترامب يهدد ببدء حرب تجارية مع أوروبا 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية للشركات الأمريكية، بأنها ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100% على جميع سلعها المصدرة إلى أمريكا، وذلك نقلاً عن أسوشيتد برس.

وفي رسالة نشرها على منصته للتواصل الاجتماعي، استهدف ترامب الدول الأوروبية، مدعياً أن هذه الدول على وشك فرض ضرائب على الشركات الأمريكية.

وكان ترامب قد استخدم سابقاً التهديد بفرض رسوم جمركية لإثناء الدول عن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

غير أن العديد من الدول، مع توسع الاقتصاد الرقمي الذي تهيمن عليه الشركات الأمريكية، تسعى إلى فرض هذه الضريبة لزيادة إيراداتها.

وكتب ترامب: "أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة، ستواجه فوراً رسوماً جمركية بنسبة 100% على أي نوع من السلع التي تصدرها إلى أمريكا".

وأضاف أن هذه الرسوم الجديدة ستحل محل أي اتفاق تجاري تم التفاوض عليه وإقراره سابقاً بين الطرفين.

وقال ترامب إن هذا الإجراء سيطبق على أي دولة تطبق مثل هذه الضريبة، لكنه استهدف في رسالته الدول الأوروبية تحديداً.

ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى مواجهة أوسع، تترافق مع ارتفاع الأسعار وضعف النمو الاقتصادي، مما ينذر باندلاع حرب تجارية أوسع، خاصة إذا اضطر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

وقال أولوف غيل، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة: "لا يمكن تبرير الإجراءات الأحادية ضد مثل هذه السياسات المشروعة. وإذا تم اتباع هذا النهج، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد بسرعة وبحزم للدفاع عن حقوقه واستقلاليته في تحديد القواعد التنظيمية".

وشدد أيضاً على أن ضريبة شركات التكنولوجيا ليست تمييزية، وتُطبق بشكل موحد على جميع الشركات الكبرى، بغض النظر عن بلد منشئها.

وكان ترامب قد عارض في السنوات الأخيرة مراراً محاولات الدول الأخرى فرض ضرائب أو تطبيق قيود على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

كما هدد العام الماضي بأن أي دولة تقوم بمثل هذه الإجراءات ستواجه رسوماً جمركية جديدة. وفي رسالة نشرها في أغسطس الماضي، ادعى ترامب أن الضرائب الرقمية واللوائح التنظيمية المرتبطة بها صُممت جميعها بهدف الإضرار بشركات التكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها.

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