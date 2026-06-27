  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

قائد مقر خاتم الانبياء: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز الأمن المستدام في البلاد

27 يونيو 2026 - 13:20
رمز الخبر: 1832091
قائد مقر خاتم الانبياء: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز الأمن المستدام في البلاد

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء الطيار علي عبداللهي أن القوات المسلحة تعلن استعدادها الكامل لأي تعاون وتنسيق ودعم لازم في سبيل تحقيق العدالة، وصيانة حقوق الشعب، والتصدي للتهديدات والفساد المنظّم، وتعزيز هيبة إيران وأمنها المستدام.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وجه اللواء عبداللهي، اليوم السبت، رسالة إلى حجة الإسلام محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية، بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، جاء فيها: "إن السلطة القضائية، في منظومة الحكم الإسلامي، هي راية إحقاق الحق، ونشر العدالة، وصيانة الأمن القانوني للمجتمع، وحماية رأس المال الاجتماعي للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "يعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي والقوات المسلحة بأكملها استعدادها الكامل لأي تعاون وتنسيق ودعم ضروري في طريق تحقيق العدالة، وصيانة حقوق الشعب، والتصدي للتهديدات والفساد المنظّم، وتعزيز هيبة إيران وأمنها المستدام".
............
انتهى/ 278

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha