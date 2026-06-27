تقديم أكثر من 803 آلاف وجبة طعام خلال الأيام العشرة الأولى من المحرّم في العتبة العباسية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مسؤول وحدة التوزيع والتنظيم الخارجي في قسم المضيف في العتبة العباسية المقدسة، السيد محمد رسول: إنّ حصيلة الخدمات التي قدّمها القسم للزائرين والمواكب الخدمية والعزائية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر المحرّم بلغت 803,250 وجبة طعام، و6 ملايين قدح ماء، وإنتاج 100 ألف صندوق من مياه الشرب، فضلًا عن إنتاج 55 ألف كيس من الثلج البلوري و18,810 قوالب ثلج.

وأضاف، أنّ ملاكات القسم تقدّم وجبات الطعام للزائرين، على ثلاث أوقات يوميًّا، عَبرَ منافذه المنتشرة داخل المدينة القديمة لخدمة زائري مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام).

وبيّن رسول، أنّ القسم سيواصل تقديم خدماته للزائرين حتى زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)؛ تنفيذًا لخطة العتبة المقدسة الخدمية الخاصّة بشهري المحرّم وصفر، التي تشمل تقديم أفضل الخدمات للزائرين خلال الزيارات المليونية.

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