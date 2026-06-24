فيديو | وسام فخر حامل راية كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ حين استدعى الإمام الحسين (عليه السلام) السيد العباس (عليه السلام) للتوجّه إلى جيش العدوّ ومخاطبتهم، خاطبه بقوله: «بِنَفْسِي أَنْتَ؛ روحي فِداك»، وهي عبارة وجيزة تُعبّر عن المكانة السامية والمنزلة الخاصة التي يحظى بها حامل راية كربلاء عند سيد الشهداء (عليه السلام)، وقد خلّدها التاريخ كوسام فخرٍ على صدر السيد العباس (عليه السلام) في سجّل عاشوراء. المناسبة: ليلة التاسع من محرم الحرام – السيد العباس (عليه السلام)