فيديو | الاعلامي "عمرو أديب": لم تكن القضية اللبنانية في المقدمة ولكن فجأة الإيراني قرّر أن لبنان أولًا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تحدث مقدم البرامج المصري عمرو أديب في برنامجه على قناة "MBC مصر" باستغراب عن تقدّم القضية اللبنانية في جدول الاهتمام الدولي بدفعٍ إيراني. وقال "لم تكن القضية اللبنانية في المقدمة، ولكن فجأة الإيراني قرّر أن لبنان أولًا.. وفجأة أصبح لبنان الذي لم يكن ينظر اليه أحد هو كلمة السر داخل المفاوضات بل قد تتعطل المفاوضات بسبب لبنان، ونجح الايرانيون باستجرار الضغط الأميركي على "إسرائيل" لأجل عيون لبنان".