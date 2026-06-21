العتبة الحسينية تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بركضة طويريج ومسارات الدخول

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت العتبة الحسينية، تفاصيل خطتها التنظيمية والأمنية الخاصة بعزاء ركضة طويريج، متضمنة تحديد مسارات خاصة لحركة الزائرين والمعزين.

وقال رئيس قسم حفظ النظام في العتبة، رسول عباس فضالة، في بيان إن "قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، اعلن عن تفاصيل خطته التنظيمية والأمنية الخاصة بعزاء ركضة طويريج، متضمنة تحديد مسارات خاصة لحركة الزائرين والمعزين، بما يضمن انسيابية أداء العزاء وتأمين سلامة المشاركين".

واوضح أن "العزاء سينطلق من (قنطرة السلام) مرورا بشارع القبلة الرئيسي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأقسام العتبة الحسينية المقدسة لتنظيم خطوط الدخول والمسارات المحددة للمعزين".

وأضاف أن "المسارات المخصصة لدخول العزاء تم حصرها بـ(3) مسارات رئيسية، وهي، مسار باب الرجاء، ومسار القبلة، ومسار باب الزينبية، بما يسهم في تنظيم حركة الزائرين وتسهيل انسيابية الدخول إلى الصحن الحسيني الشريف".

وبين أن "الخطة التنظيمية أخذت بنظر الاعتبار جميع الظروف الجوية والبدنية للزائرين، لاسيما ارتفاع درجات الحرارة وطول مسافة الركضة وحرارة الأرض والرمال، بهدف توفير أعلى مستويات السلامة والخدمة للمشاركين".

وأشار الى أن "العتبة الحسينية المقدسة هيأت أبواب الصحن الشريف لاستقبال عزاء ركضة طويريج بانسيابية عالية، بواقع ثلاثة أبواب للدخول وأربعة أبواب للخروج باتجاه منطقة ما بين الحرمين الشريفين".