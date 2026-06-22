بيان صادر عن شيعة مصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بعد استمرار مظاهر التضييق بحق الشيعة في مصر أصدرت الطائفة الشيعية في هذا البلد بیاناً جاء فیه:

" تتابع الطائفة الشيعية في مصر بقلق بالغ استمرار مظاهر التضييق التي يتعرض لها المواطنون الشيعة بسبب اعتناقهم للمذهب الشيعي، وذلك رغم ما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات دينية لجميع المواطنين دون تمييز.

وفي هذا السياق، فوجئنا بإعلان وزارة الأوقاف إغلاق مقام الإمام الحسين (عليه السلام) بدعوى إجراء أعمال صيانة وتجديد. ونرى أن هذا الإجراء يتكرر بصورة سنوية ومتزامنة مع المناسبات الدينية التي يحرص الشيعة على إحيائها وزيارة المقام خلالها، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإغلاق المتكرر.

إننا نؤكد أن المواطنين الشيعة جزء أصيل من النسيج الوطني المصري، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها الحق في ممارسة الشعائر الدينية وزيارة المزارات والمقامات الدينية بصورة سلمية وحضارية.

كما نطالب الجهات المعنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين كافة، ووقف أي إجراءات من شأنها التمييز على أساس المعتقد أو الانتماء المذهبي، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وسيادة القانون.

إن احترام التنوع الديني والمذهبي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي، ويعكس التزام الدولة بمبادئ الدستور وحقوق الإنسان".

صادر عن شيعة مصر