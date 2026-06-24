مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بأغلبية لصالح قانون وقف الحرب على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أيّد ⁠مجلس الشيوخ الأميركي الذي تسيطر عليه الأغلبية ⁠الجمهورية، الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى "وقف الأعمال العسكرية الأميركية التي تستهدف إيران"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتاً مقابل 48 لصالح القرار المشترك الذي أقره مجلس النواب في وقت مبكر ⁠هذا الشهر، مما يعكس القلق المتزايد حتى بين بعض الجمهوريين الموالين للرئيس دونالد ترامب ⁠إزاء هذه الحرب التي لا ⁠تحظى بشعبية والتي ‌اندلعت في 28 شباط/فبراير الماضي.

لكن لم ⁠يتضح بعد كيفية تأثير ‌ذلك على الحرب في وقت ⁠تتفاوض فيه الإدارة الأميركية على اتفاق سلام مع ‌الجمهورية ⁠الإسلامية.

وزعم ​ترامب، قائلا في وقتٍ سابق اليوم، إنّ ​إدارته "تسعى ​للتوصل ​إلى اتفاق ‌عادل ⁠مع إيران".

والشهر الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تقديم مشروع قانون "صلاحيات الحرب" للتصويت، والذي يمنع ترامب من إصدار أوامر بشنّ المزيد من الهجمات العسكرية على إيران من دون الحصول على تفويض من "الكونغرس".

.....................

انتهى / 323