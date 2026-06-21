حاكم البنجاب: إن استشهاد الإمام الحسين (ع) علّمنا الثبات على طريق الحق والعدل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أثناء حديثه مع ممثلي وسائل الإعلام، صرّح حاكم البنجاب، سردار سليم حيدر خان، بضرورة أن تُقدّم الحكومة مساعدات للمواطنين تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم. كما وجّه نواب حزب الشعب الباكستاني إلى رفع أصواتهم في المجلس التشريعي للمطالبة بحماية الحقوق العامة. وأكّد حاكم البنجاب، سردار سليم حيدر خان، على أهمية الوحدة بين مختلف الطوائف لتعزيز السلام والوئام الديني في المجتمع. وأشار إلى أن استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) يُعلّم البشرية الثبات على طريق الحق والعدل، وأن التكاتف في مواجهة الإرهاب والطائفية ضرورة ملحّة. وقد أدلى بهذه التصريحات خلال زياراته لقصر إمام بارغاه نواب وقصر إمام بارغاه حويلي ألف شاه، حيث التقى بالمشاركين وأفراد المجتمع. وكان من بين الحضور آغا حسين قزلباش، المسؤول عن موكب عاشوراء المركزي في لاهور، والقيادي في حزب الشعب الباكستاني، زاهد ذو الفقار خان، وشخصيات بارزة أخرى. خلال الاجتماع، نُوقشت مواكب العزاء والترتيبات الأمنية الشاملة خلال شهر محرم. وأوضح الحاكم أن محرم شهرٌ مُقدس يُحيي ذكرى آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد أن الإمام الحسين عليه السلام ليس مُخلصًا لدينٍ أو مذهبٍ بعينه، بل هو مُخلصٌ للبشرية جمعاء. وحثّ علماء الدين والخطباء على توعية الناس بتعاليم وسلوك آل البيت. كما ذكر أن بعض العناصر المُخربة تسعى لنشر الفتنة الطائفية وإثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلاد.

ووصف الطائفة الشيعية بأنها مُحبةٌ للسلام، مُشددًا على أهمية تعزيز الوحدة في المجتمع. وفي تصريحٍ لوسائل الإعلام، أكد سردار سليم حيدر خان على ضرورة أن تُقدم الحكومة مساعداتٍ للمواطنين بما يتناسب مع التضخم، وأن يُدافع نواب حزب الشعب الباكستاني بنشاطٍ عن حقوق الشعب في البرلمان. وأضاف أن ضمان أمن مسيرات عاشوراء بشكل كامل هو مسؤولية الحكومة. وبينما تقوم المؤسسات الأمنية بواجباتها، ينبغي على المتطوعين من المجتمع المحلي أن يضطلعوا بدور أكثر فعالية في الحفاظ على السلام والنظام. كما صرّح الحاكم بأن حزب الشعب الباكستاني يأمل في انتخاب بيلاوال بوتو رئيسًا للوزراء عبر تفويض شعبي في الانتخابات العامة المقبلة. وأشار إلى أن الشعب يواجه تحديات جمة، وأنه لا بد من إيجاد حلول لمعالجة صعوباته. وفي سياق منفصل، أدان الحاكم سليم حيدر خان بشدة التفجيرات الأخيرة في بانو، وأعرب عن حزنه العميق وأسفه الشديد لفقدان أرواح بريئة. وأكد أن الإرهابيين الذين يستهدفون المدنيين الأبرياء هم أعداء الإنسانية وعبء على الوطن. وأضاف أن الأمة بأسرها تقف صفًا واحدًا مع قوات الأمن في مكافحة الإرهاب.