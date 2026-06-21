رجل دين سني لبناني: مدرسة كربلاء تُعلّم الأمة مقاومة الظلم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد الشيخ أحمد القطان، رئيس جمعية "قولنا والعمل" ورجل دين سني لبناني، أن مدرسة كربلاء علّمت الأمة الإسلامية كيف تتمسك بالحق وتقاوم الظلم مهما عظمت التضحيات. وفي خطابه السياسي الأسبوعي، أشار الشيخ القطان إلى المعاناة والمحن الجسام التي تكبدها الإمام الحسين (ع) وأهل بيته، مُلاحظًا أنهم رغم كل الصعاب ظلوا رايةً مرفوعةً، لا يتراجعون ولا يتخلون عن مبادئهم.

وربط الشيخ هذا الإرث التاريخي بالواقع المعاصر، مؤكدًا أن هذا النهج الحسيني قد تجلى في صمود أبطال لبنان والتزامهم الراسخ بالحق، رغم تخلي العالم عنهم. وأضاف أن هذا النموذج قد وجد أروع تجلياته في قطاع غزة، حيث صمد أهله بصمودٍ عظيم في وجه قوى الضلال والظلم.