كشمير تقيم تجمعاً روحياً لتكريم شهداء كربلاء وضحايا ميناب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مع إحياء ذكرى يوم علي الأصغر (ع) في جميع أنحاء العالم، أقام أهالي كشمير تجمعًا روحيًا لتكريم شهداء كربلاء وشهداء مناب، مؤكدين على رسالة الصبر والبراءة والوحدة والثبات في وجه الظلم. ومع حلول شهر محرم الحرام، واليوم العالمي لإحياء ذكرى الإمام علي الأصغر (ع)، استضافت منطقة ماغام في كشمير سلسلة من البرامج الدينية والثقافية والخيرية التي تهدف إلى إحياء ذكرى شهداء كربلاء ورسالتهم، وتعزيز ثقافة التضحية والعدل وخدمة الإنسانية.

محرم: مدرسة للبحث عن الحقيقة وخدمة الإنسانية أُقيمت محطة خدمة لإحياء ذكرى العطش الذي عاناه شهداء كربلاء، ولا سيما علي الأصغر (ع)، حيث وُزِّعت المياه الباردة والشراب والمشروبات المختلفة على الجمهور طوال اليوم. تأمل العالم الديني الهندي شبير أحمد مير، في كلمته أمام الحضور، في الرسائل العميقة لشهر محرم. وقال: "إن شهر محرم ليس مجرد إحياء لذكرى حدث تاريخي، بل هو مدرسة فكرية وأخلاقية وروحية تدعو الإنسانية إلى الحق والعدل والتضحية وخدمة الآخرين".

وأضاف أن الإمام الحسين (ع) وأصحابه الأوفياء تركوا نموذجًا خالدًا لجميع الأحرار في العالم من خلال تضحيتهم ومقاومتهم في كربلاء، مُظهرين أن الدفاع عن الحق ومواجهة الظلم واجب دائم. ووصف العالم الديني الهندي محطة تقديم الماء بأنها جهد متواضع لإحياء ذكرى العطش الذي عانى منه شهداء كربلاء.

وقال: "إن تقديم الماء للناس رمز للمحبة والتعاطف والرحمة الإنسانية، ويمكن أن يُعرّف الجيل الشاب بالرسالة الإنسانية لعاشوراء". وفي معرض حديثه عن التحديات الأخلاقية والاجتماعية للعصر الحالي، أكد شبير أحمد مير قائلاً: "اليوم، يحتاج المجتمع إلى الوحدة والأخوة والتسامح والثبات في وجه الظلم أكثر من أي وقت مضى، ويمكن أن تكون رسالة كربلاء بمثابة دليل للبشرية المعاصرة".