9 شهداء و41 إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانها اليومي إن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر) ارتفع إلى 1,021 شهيدا في حين ارتفع عدد المصابين إلى 3,249، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 784.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,032 وعدد المصابين إلى 173,357

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

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