7 شهداء بقصف الكيان الصهيوني لجنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، بأن خمسة أشخاص، بينهم طفل وامرأة، استشهدوا في غارات شنها الاحتلال على بلدة سحمر في البقاع الغربي.

وأضاف، أن فلسطينيين استشهدا في غارة استهدفت مخيم الرشيدية في قضاء صور.

يأتي هذا العدوان رغم ما زعمته وسائل إعلام عبرية عن إصدار القيادة الإسرائيلية تعليمات صارمة بوقف كامل لإطلاق النار في جنوب لبنان، للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، نتيجة ضغوط أميركية بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز احتجاجا على خرق تفاهمات وقف الحرب التي تشمل كل الجبهات بما فيها لبنان.

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