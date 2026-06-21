قسم بين الحرمين الشريفين ينظم دخول المواكب العزائية إلى الساحة الوسطية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظم قسم بين الحرمين الشريفين في العتبة العباسية المقدسة دخول المواكب العزائية إلى الساحة الوسطية، خلال أيام شهر المحرم الحرام.

وجاءت عملية التنظيم ضمن خطة القسم الخاصة بإحياء زيارة العاشر من شهر المحرم الحرام.

وتتضمن عملية التنظيم متابعة انسيابية دخول المواكب وتنسيق مساراتها في محيط الساحة الوسطية، بما يضمن تنظيم حركتها وفق جداول معدَّة مسبقًا، وبما يحقق انسيابية في الأداء الخدمي والتنظيمي.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة الأعمال التي ينفذها القسم خلال أيام شهر المحرم الحرام؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للزائرين والمواكب الحسينية.

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