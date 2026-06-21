السفن الإيرانية هي التي تعبر مضيق هرمز فحسب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تقول شركة HFR، وهي شركة أبحاث وتحليلات متخصصة في استثمارات النفط والغاز، إنه منذ أمس، لم تمر عبر مضيق هرمز سوى السفن المتجهة إلى إيران.

وكان مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي قد اعلن بعد ظهر أمس السبت أنه بسبب الخرق الواضح للاتفاق من قبل امريكا والكيان الصهيوني في تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، تم إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، ولكن بعد ساعات، زعم متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن إيران لا تسيطر على المضيق.

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