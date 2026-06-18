صلاة الفجر وفوائدها الروحية والنفسية والجسدية ورأي العلم الحديث عن وقت الفجر؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أوضح الشيخ "شريف مبالو" باحث مدير المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق من دولة السنغال، فوائد روحية ونفسية وجسدية لصلاة الفجر في هذه المقالة العلمية والتي تناول فيها تلكم الفوائد من مهجر علمي حديث .

نص المقالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

النوم بعد صلاة الفجر سرٌّ محفوظٌ جيدًا. يسعى إليه المئات من الناس، غافلين عن عواقبه على أجسادهم ومعيشتهم.

تخيّل بابًا ملكيًا لا يُفتح إلا قليلًا كل يوم. من يمرّ به يجد في متناول يده كنوزًا من الرزق، وينعم بالصحة الجسدية والسكينة والبركة طوال فترة وجوده فيه.

أما من يُغلقه بيده، فيقضي يومه في طلب متاع الدنيا، فلا يناله أبدًا. هل تساءلت يومًا عن السرّ العظيم الذي يدركه الأشخاص الميسورون، الصالحون، والمتدينون عندما يبدأون يومهم بينما العالم من حولهم غارق في النوم؟

والسؤال الأهم: لماذا يشكو معظم الناس اليوم من الضيق والخمول وقلة النعم، رغم جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب؟

في هذا المقال، سنكشف أسرار وقت صلاة الفجر استنادًا إلى آيات من القرآن الكريم، وتعاليم خير الرسل (صلى الله عليه وسلم)، ونتائج الدراسات العلمية الحديثة.

تابعونا حتى النهاية لاكتشاف هذا الكنز الذي سيغير حياتكم للأبد. قبل أن نبدأ، نرجو منكم الدعاء إلى الله في التعليقات، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، والدعاء لقلوبكم.

ما رأي العلم الحديث عن وقت صلاة الفجر؟

يؤكد العلم الحديث ما أقرته الشريعة الإسلامية بشأن فوائد الاستيقاظ مبكرًا. يمر جسمكم خلال هذا الوقت بعدة تغيرات حيوية. أولها، هرمون الكورتيزول، هرمون الطاقة: يفرز الجسم أعلى مستوياته عند الاستيقاظ، أي عند الفجر. هذا الهرمون هو معزز الطاقة الذي يهيئ أعضاءكم للنشاط. إذا نمتم في هذا الوقت، فإنكم تفوتون هذه الطاقة الطبيعية وتشعرون بالخمول طوال اليوم.

ثانيًا، يتميز الهواء بين الفجر وشروق الشمس بنقائه الاستثنائي، فهو خالٍ من ملوثات النهار وعوادم السيارات، وغني بالأكسجين النقي. استنشاق هذا الهواء يحفز وظائف الدماغ، ويقوي الذاكرة، ويمنح شعورًا بالسكينة والهدوء.

ثالثًا، تنظيم الساعة البيولوجية: التعرض لضوء الفجر الأول يوقف إفراز الميلاتونين، هرمون النوم، مما يعيد ضبط الساعة البيولوجية. هذا التنظيم يضمن نومًا عميقًا ومريحًا في الليلة التالية، ويحمي من التشوش الذهني الذي يصيب من ينامون بعد الفجر.

رابعًا، فيتامين د: عند شروق الشمس في أواخر الصباح، توفر أشعتها المصدر الأمثل والأكثر أمانًا لتحفيز إنتاج فيتامين د في الجلد. هذا الفيتامين ضروري لعظام قوية، وجهاز مناعي متين، وتحسين المزاج والصحة النفسية.

حقيقة وحكم النوم بعد الفجر

السؤال الجوهري ليس ما إذا كان النوم بعد الفجر محرمًا في الشريعة الإسلامية، بل: هل أنت مستعد للعيش محرومًا من فوائده؟

النوم خلال هذه الساعات ليس محظورًا قانونًا، ولكنه حرمان استراتيجي من جميع العناصر الأساسية للنجاح. فأنت لا تفقد فقط ثواب التواصل مع خالقك، بل تفقد أيضًا أفضل نسخة من نفسك - تلك النسخة التي كانت ستكون مبدعة، منتجة، وقائدة. النوم بعد الفجر هو تنازل طوعي عن النعم التي تُمنح لمن يستيقظون باكرًا.

جرّب هذا لمدة أسبوع، على سبيل المثال: استيقظ، صلِّ، واستمتع بضوء الصباح حتى شروق الشمس.

ثم لاحظ بدقة كيف سيتلاشى الحزن من قلبك، وكيف سيتدفق الرخاء والنجاح إلى تفاصيل يومك، حيث لا تتوقعه.

العالم لا ينتظر النائمين، والبركات لا تنزل على من يغلقون أبوابهم في الصباح.

الخطة العملية

النوم بعد صلاة الفجر سر عظيم. 90% من الناس يجهلون ما يحدث لأجسادهم ورخائهم.

باختصار:

بحسب النص، تحدث عدة ظواهر مفيدة خلال هذا الوقت:

١. يصل هرمون الطاقة (الكورتيزول) إلى مستوى عالٍ بشكل طبيعي عند الاستيقاظ، مما يهيئ الجسم للنشاط.

٢. نقاء هواء الصباح يعزز وصول الأكسجين إلى الجسم ويحسن الصحة العامة.

٣. إعادة ضبط الساعة البيولوجية بضوء الصباح يحسن النوم واليقظة.

٤. فيتامين د، الذي يُنتج عند التعرض لأشعة الشمس في وقت لاحق من الصباح، يساهم في صحة العظام والمناعة والمزاج.

حقيقة النوم بعد الفجر

يذكر النص أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النوم بعد الفجر محرماً، بل ما إذا كان المرء مستعداً للتخلي عن فوائد وبركات الساعات الأولى من اليوم.

الخطة العملية

يشجع النص على تجربة الاستيقاظ لصلاة الفجر لمدة أسبوع، والبقاء مستيقظاً بعدها، وملاحظة تأثير ذلك على طاقة الشخص ومزاجه وروتينه اليومي.

إعداد: الشيخ شريف مبالو

باحث مدير المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق

داكار، السنغال