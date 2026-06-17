آية اللّه السبحانيّ: ضرورة تنظيم دروس للذكاء الاصطناعيّ والقطاع المصرفيّ في الحوزات العلميّة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ خلال لقائه أعضاء بيت المرحوم آية اللّه العظمى الشيخ محمد إسحاق الفيّاض (قدّس اللّه سرّه)، تناول آية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحانيّ، أحد المراجع العظام، الشخصيّة العلميّة لهذا المرجع الدينيّ الراحل، مبيّنًا أنّ من أبرز خصائصه العلميّة أنّه قدّم آراء وأفكار أساتذته، ولا سيّما المرحوم آية اللّه العظمى الخوئيّ (قدّس اللّه سرّه)، بأسلوبٍ سلسٍ وواضحٍ للغاية، ممّا سهّل على القرّاء فهم المباحث الدقيقة والمعقّدة واستيعابها.

كما أشار سماحته إلى بعض المسائل المستحدثة التي أولاها آية اللّه العظمى الفيّاض (قدّس اللّه سرّه) اهتمامًا خاصًّا، وفي مقدمتها القضايا المصرفيّة وغيرها من القضايا المستجدّة، مبيّنًا أنّ الحوزات العلميّة، وبخاصّةٍ حوزة النجف الأشرف العلميّة، مطالبةٌ بإقامة دروسٍ مستقلّةٍ تبحث القضايا المستحدثة واحتياجات المجتمع المعاصر، كموضوع الذكاء الاصطناعيّ وغيره من الموضوعات الحديثة التي تحتاج إليها المجتمعات الإسلاميّة اليوم.

وتابع آية اللّه العظمى السبحانيّ حديثه موضحًا أنّ الكثير من المباحث الفقهيّة، كأحكام البيع والمعاملات، قد حظيت بنقاشاتٍ مستفيضةٍ وموسّعةٍ من قِبل الفقهاء على مدار القرنين الماضيين؛ ومن ثمّ يجدر بحوزة النجف الأشرف أن تكون رائدةً في مضمار المسائل المستحدثة، وأن تعمل عبر تنظيم دروسٍ مستقلّةٍ في هذا الشأن على إحداث تحوّلٍ في النظام الفقهيّ المعاصر، بما يفتح آفاقًا جديدةً أمام العالم الإسلاميّ.

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