تفاصيل اسقاط مسيّرة معادية ارادت استهداف اجتماع لكبار المسؤولين خلال الحرب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال العمید اكرمي نيا في مقابلة تلفزيونية: كان هنالك اجتماع لكبار مسؤولي الدولة خلال فترة الحرب المفروضة وانتبهنا الى وجود طائرة مسيرة معادية كانت تحوم فوق منطقة انعقاد الاجتماع، وبناء عليه صدرت الاوامر من القوة الجوية للطيارين حيث حلقت طائرة مقاتلة لاسقاط المسيرة.

واضاف: ان المقاتلة حاولت مرتين استهداف المسيرة الا انها لم تستطع نظرا لبطء سرعة المسيرة والسرعة العالية للمقاتلة، لذا بادر الطيار للقيام بمحاولة فريدة من نوعها تتمثل في صدم المسيرة باحد جناحي المقاتلة وهو ما ادى بالفعل الى اسقاط المسيرة.

وقال العميد اكرمي نيا انه بعد العملية هبطت المقاتلة بسلام وقامت في اليوم التالي بتنفيذ مهمات اخرى.

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