تمويل مليشيا شبيبة التلال المتطرف في الضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاستيطان في حكومة الاحتلال، اعتماد خطة لتقديم دعم مالي مباشر لمليشيا ‘شبيبة التلال’ الاستيطانية المتطرفة.

وتقضي الخطة – وفق وسائل إعلام عبرية- بصرف مبلغ 50 شيكلاً يومياً لكل مستوطن ينتمي لهذه المليشيا، وذلك لتغطية تكاليف الغذاء والملابس عبر قسائم شرائية موزعة عليهم دوريا، رغم السجل الحافل لهم في تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وخصصت سلطات الاحتلال ميزانية أولية لهذه الخطة تقدر بنحو 5.5 ملايين شيكل، بدأ العمل بها منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري ومن المقرر استمرارها حتى نهاية العام الحالي.

ويتم تحويل هذه الأموال عبر المجالس الإقليمية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، مما يمنح هذه المجموعات غطاءً رسمياً لنشاطاتها.

وتستهدف الخطة التمويلية نحو 657 مستوطناً يتوزعون في مناطق استراتيجية وحساسة، حيث يتواجد 225 عنصراً منهم في محيط رام الله، و129 في منطقة نابلس، و120 في الأغوار الشمالية.

كما تشمل القائمة 99 عنصراً في جبل الخليل و84 آخرين في المناطق الواقعة جنوب بيت لحم، مما يعكس انتشاراً واسعاً لهذه العصابات المدعومة حكومياً في قلب التجمعات الفلسطينية.

وتعد الميزانية جزءاً من مشروع حكومي أضخم تصل قيمته إلى 120 مليون شيكل، تشترك في تنفيذه وزارات الاستيطان والتربية والأمن التابعة للاحتلال.

وتهدف هذه الميزانيات الكبيرة إلى دمج عناصر المليشيا في برامج تشجعهم على التجنيد في صفوف الجيش، في محاولة لشرعنة وجودهم وربطهم بالمنظومة العسكرية الرسمية تحت مسميات تربوية وتأهيلية.

............

انتهى/ 278