الاحتلال يواصل عدوانه على جنوب لبنان رغم الاتفاق 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت بلدات الجنوب، الأربعاء، غارات جوية وقصفا مدفعيا متواصلا، بينما أعلن حزب الله إطلاق عشرة صواريخ باتجاه مواقع للقوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفرتبنيت ضمن قضاء النبطية.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا صدرت توجيهات من القيادة السياسية بذلك، في مؤشر على استعداد لتوسيع أمد العمليات.

على المستوى الإقليمي، رفعت القوات المسلحة الإيرانية من حدة مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من رد شديد في حال عدم توقف العمليات الإسرائيلية في الجنوب، وذلك عقب غارات سابقة أسفرت عن سقوط ضحايا.

بالتوازي، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لطريقة إدارة إسرائيل للعمليات في لبنان، قائلا خلال لقاء على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان إن على إسرائيل التصرف بمسؤولية أكبر، معبرا عن عدم رضاه عن سير الحرب، ومعتبرا أن تحقيق الأهداف في المواجهة مع حزب الله كان ينبغي أن يتم بوتيرة أسرع.

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