الحوزة العلميّة تحشّد جميع طاقاتها وإمكاناتها لإقامة مراسم تشييعٍ مهيبةٍ لسماحة الشهيد القائد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصدر آية اللّه الأعرافيّ، مدير الحوزات العلميّة الإيرانيّة، تعميمًا أعلن فيه تشكيل “اللجنة الحوزويّة لتشييع الإمام الشهيد”، مشدّدًا على ضرورة حشد جميع الطاقات والإمكانات التي تملكها الحوزة العلميّة من أجل إقامة مراسم تشييعٍ مهيبةٍ تليق بسماحة القائد الإمام الخامنئيّ (رضوان اللّه تعالى عليه).

بحثت لجنة الاستجابة السريعة التابعة لمقرّ “البلاغ المبين” في الحوزات العلميّة الإيرانيّة، خلال اجتماعٍ خصّصته لجدول أعمال تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلاميّة الإمام الخامنئيّ (رضوان اللّه تعالى عليه)، برامج الحوزة العلميّة لإقامة مراسم تشييعٍ مهيبةٍ وخالدةٍ للإمام الشهيد، وصادقت عليها.

وكان من أبرز مقرّرات هذا الاجتماع: تحويل مقرّ “البلاغ المبين” إلى اللجنة الحوزويّة المشرفة على تنظيم مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلاميّة مع تحديد مهامٍّ جديدةٍ له؛ وتكليف ممثّلٍ عن مركز إدارة الحوزات العلميّة للمشاركة في اجتماعات اللجنة المركزيّة لتشييع الإمام الشهيد؛ فضلًا عن تهيئة المدارس الدينيّة في مدينتي قم وطهران لإسكان المشاركين في مراسم التشييع وتقديم الخدمات لهم، مع منح الأولويّة لطلّاب العلوم الدينيّة وعوائلهم؛ وكذا التخطيط للأنشطة الثقافيّة والتبيينيّة على هامش مراسم التشييع في مدينتي طهران وقم، من قبيل إقامة المواكب الثقافيّة وغيرها من البرامج.

آية اللّه الأعرافيّ يدعو إلى حشد جميع طاقات الحوزة العلميّة وإمكاناتها

كما أصدر آية اللّه الأعرافيّ، مدير الحوزات العلميّة الإيرانيّة، تعميمًا وجّهه إلى مسؤولي وأعضاء مقرّ “البلاغ المبين”، وأعضاء مجلس المعاونين ومديري الحوزة، ومديري المحافظات والمناطق والمدارس والمراكز الحوزويّة في شتّى أنحاء البلاد، حيث أبلغهم بمقرّرات مقرّ “البلاغ المبين” معربًا عن تقديره وشكره لجهودهم، وأعلن قائلًا:

«إنّ مسؤوليّة التخطيط واتّخاذ الإجراءات الشاملة واللازمة في ما يخصّ تشييع القائد الشهيد والمراسم المرتبطة بسماحته تُوكل إلى مقرّ “البلاغ المبين” بوصفه اللجنة الحوزويّة المختصّة بهذا الملفّ. ومن الضروريّ اتّخاذ كافّة التدابير اللازمة منذ الآن، وحشد جميع الإمكانات من أجل إقامة مراسمٍ مهيبةٍ وهادفةٍ، تتضمّن مضامين تبيينيّةً وتحفيزيّةً، وتُدار بروحيّةٍ جهاديّةٍ.

ويجب على الحوزات العلميّة ومدارسها أن تكون في طليعة هذه المهمّة والرسالة الإلهيّة، داخل البلاد وخارجها. إنّ واجب هذه اللجنة في المركز وامتداداتها في جميع أنحاء البلاد وخارجها هو تفعيل كافّة الطاقات والقوى منذ الآن وحتّى موعد مراسم التشييع، ثمّ مواصلة النشاط حتّى أربعينيّة الإمام الشهيد؛ وهذا الواجب يتقدّم على سائر الواجبات والمسؤوليّات ويعلو عليها، ممّا يتطلّب تسخير طاقات كافّة المؤسّسات الحوزويّة، وتنسيق جميع الأجهزة المسؤولة، فضلًا عن التفاعل الشعبيّ الواسع».