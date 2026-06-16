آية الله الجابري: تحقيق سعادة المجتمعات البشرية بالعدل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرّح أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف "آية الله السيد فاضل الجابری" أن العدل ناموس كوني وبه تتحقق السعادة في المجتمعات البشرية.

وأشار إلى ذلك، أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف "سماحة آية الله السيد فاضل الموسوي الجابری"، في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات "في رحابِ كربلاء: خطاباتٌ في العقيدة والهوية" والتي تمّ تسجیلها حصریاً لوكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) بعنوان "العدل كـ قيمة عليا".

وأشار إلى قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" موضحاً أن "العدل في القرآن الكريم ليس مجرد قانون قضائي يمكن أن يُمارَس ويحكَم على ضوئه بين الناس بل هو عبارة عن ناموس كوني."

وأردف مبيناً: "السماوات والأرض قامت على العدل كما قال الإمام علي (ع) "وبِالعَدلِ قامَتِ السَّماواتُ والأرضُ".

وتابع موضحاً: "الآية الكريمة تُشير إلى أنه بالعدل يمكن أن يتم تحقيق السعادة في المجتمعات البشرية ولذلك قال (بين الناس) ولم يقل (بين المؤمنين)، يعني أن العدل ليس فقط بيني وبين الأخ المؤمن العادل، بل يجب أن يسود العدل حتى بيني كمسلم أنا وبين الكافر".

وأشار الى قوله تعالى "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى"، قائلاً إنه یجب علینا أن نسأل أنفسنا هل نحن عادلون؟ هل نحن نعدل في بيوتنا مع زوجتنا وأبناءنا، هل نعدل ونحن في داوئرنا، وعملنا، ومدراسنا ومعاملنا؟ وهل تتحقق كلمة العدل بيننا؟

واختتم سماحة آية الله السيد فاضل الجابري كلامه، قائلاً: "يجب علينا أن ننصف الناس من أنفسنا وألانفرّق بين الانسان والانسان في الحكم حتى وان كان أقرب الناس الينا هذا هو مقتضى العدل والعدالة".

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