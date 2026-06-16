استقبال العتبة العلوية المقدسة لأُسر شهداء مدرسة الشجرة الطيبة الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مسؤول العلاقات الخارجية في العتبة العلوية المقدسة، الخادم حسن الميالي، إن نائب الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، الخادم إحسان الطائي، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وخدم قسم العلاقات، استقبلوا الوفد الزائر وقدموا له مختلف التسهيلات اللازمة منذ لحظة وصوله.

وأضاف أنه جرت مرافقة الوفد إلى مقر إقامته القريب من مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لضمان توفير الأجواء المناسبة والخدمات اللازمة طيلة مدة الزيارة.

وأوضح الميالي أن استقبال الوفد يندرج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة والمسؤولين المحليين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتقديم الدعم والرعاية للأُسر المتضررة.

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